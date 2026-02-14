Yeni Şafak
Yağış nedeniyle takla atan araçtaki 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

00:1914/02/2026, Cumartesi
IHA
18 yaşındaki Alişan Ş. hayatını kaybetti
Nevşehir'de yağış nedeniyle kontrolden çıkarak takla atan aracın sürücüsü Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 18 yaşındaki sürücü, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Ürgüp-Nevşehir Karayolu Orkahisar beldesinde meydana gelen trafik kazasında, Alican Ş. (18) idaresindeki 50 AFV 694 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Genç sürücü kurtarılamadı


Öte yandan, kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç sürücü Alican Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Alican Ş.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.



