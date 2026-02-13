Yeni Şafak
Otoyol temizliği felakete dönüştü: 1 ölü 3 yaralı

13/02/2026, Cuma
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, otoyolda temizlik yaparken otomobil çarpan 4 işçiden biri öldü, 3'ü yaralandı.

H.B. idaresindeki 34 JK 7260 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi gişeleri yakınlarında yolda temizlik çalışması yapan Karayolları Genel Müdürlüğü işçilerine çarptı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde işçilerden Hüseyin Melih Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 3 işçi ise ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü H.B, gözaltına alındı.




