Avcılar’da 19 yaşındaki Onur’un öldüğü tır kazasında ilk duruşma: Sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi

Avcılar’da, 19 yaşındaki Onur Sönmemiş’in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tır kazasına ilişkin tır şoförü ilk kez hakim karşısına çıktı. Yargılamanın ilk duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Avcılar Firuzköy’de, 24 Mart 2025 tarihinde, 19 yaşındaki Onur Sönmemiş’in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tır kazasına ilişkin yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmış ve tır şoförü hakkında ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianame kapsamında, tutuklu sanık Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, tutuksuz sanık Hüseyin Saraç (39) ile hayatını kaybeden Sönmemiş’in müşteki aile ile tarafların avukatları hazır bulundu.
Tahliyesini talep etti
Duruşmada savunma yapan sanık Saraç, "Kasten yaşanan bir olay yoktur. Kaza sırasında maktulü görmedim. Olay yerinden kaçmadım. Mahkemeden beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
6 yıla kadar hapis cezası talebi
İlk görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcılık, sanığın yaşanan kazada asli kusurlu, maktulün ise tali kusurlu olduğunu belirterek, üzerine atılı ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tarafların açıklanan mütalaaya karşı savunma yapmaları ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.
İddianameden
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden Onur Sönmemiş ‘maktul’, acılı baba Yusuf Ziya Sönmemiş ‘müşteki’ tır şoförü Hüseyin Saraç (39) ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, maktul Sönmemiş’in sevk ve idaresindeki motosikletin kazaya karıştığı, kaza sonucu hayatını kaybetmesi sonucu soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Olaya ilişkin alınan trafik bilirkişi raporuna yer verilen iddianamede, şüphelinin ‘manevraları düzenleyen genel şartlara uymama’ sebebiyle asli kusurlu olduğu, maktulün ise ‘dikkatsiz ve tedbirsiz araç sevk ve idare’ ettiği için tali olarak kusurlu bulunduğu belirtildi. İddianamede, bilirkişi raporunun yanı sıra Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından alınan raporda da aynı şekilde değerlendirme yapıldığı bilgisi yer aldı. Rapora göre hayatını kaybeden Onur Sönmemiş’in genel beden travmasına bağlı beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından dolayı meydana geldiği anlatıldı. İddianamede, sanık Hüseyin Saraç’ın savcılıkta alınan ifadesinde, kazada bir kusurunun olmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirttiği ancak alınan trafik bilirkişi raporunda sanığın kusurunun sabit olduğu, sevk ve idaresindeki araçla seyir halindeyken manevraları düzenleyen genel şartlara uymama hareketiyle taksir derecesinde kusurlu olduğu ve hakkında dava açmaya yeterli delilin bulunduğu belirtildi.
2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebi
Hazırlanan iddianamede, sanık Hüseyin Saraç hakkında ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.