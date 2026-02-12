Avcılar'da otomobilde uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

Operasyonda H.B. (42) isimli kadın ile M.A. (25) ve M.A.S. (20) isimli şahıslar yakalandı. Araçta yapılan aramalarda; 25 kilo 10 gram toz halde uyuşturucu madde, 2 bin adet uyuşturucu hap, 159 adet paket içerisinde 2 kilo 400 gram gelen uyuşturucu hap, 5 kilo 200 gram boş kapsül, 9 adet kapsülleri doldurmakta kullanılan aparat, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.