Avcılar'da otomobilde uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

09:4012/02/2026, Perşembe
IHA
Araçta yapılan aramalarda; 25 kilo 10 gram toz halde uyuşturucu madde, 2 bin adet uyuşturucu hap, 159 adet paket içerisinde 2 kilo 400 gram gelen uyuşturucu hap, 5 kilo 200 gram boş kapsül, 9 adet kapsülleri doldurmakta kullanılan aparat, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
İstanbul Avcılar’da bir araca düzenlenen operasyonda 25 kilogram toz halde uyuşturucu madde, 2 bin adet uyuşturucu hap, 159 adet paket içerisinde 2 kilo 400 gram gelen uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1’i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar Firüzköy Mahallesi’nde uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.B. (42) isimli kadın ile M.A. (25) ve M.A.S. (20) isimli şahıslar yakalandı. Araçta yapılan aramalarda; 25 kilo 10 gram toz halde uyuşturucu madde, 2 bin adet uyuşturucu hap, 159 adet paket içerisinde 2 kilo 400 gram gelen uyuşturucu hap, 5 kilo 200 gram boş kapsül, 9 adet kapsülleri doldurmakta kullanılan aparat, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden H.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.A. ve M.A.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

