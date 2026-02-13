Çorum’da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Ekipler, bölgede yaptığı incelemede M.Y. (17) ile E.Ö'nün (18) bacaklarından tabancayla vurularak yaralandığını belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ateş eden şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.