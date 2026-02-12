Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul’da molotoflu saldırı girişimi: 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da molotoflu saldırı girişimi: 3 şüpheli tutuklandı

13:0212/02/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Büyükçekmece'de bir iş yerine molotofkokteyli attıkları ve işletmeciyi tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 29 Ocak'ta Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre iş yeri önünde bekleyen şüpheliler, hazırladıkları molotofkokteylini ateşleyerek iş yerine fırlattı. 

Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından şüphelilerin hızla uzaklaştıkları görüldü.

Saldırı sonucu iş yerinin kepenk kısmında hasar oluştu. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 

Yapılan çalışmalarda Ö.F.E. (23), Y.Y. (23) ile B.U.T. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, başka bir iş yeri sahibine "Seni kaç gün daha koruyacaklar" ifadelerinin yer aldığı bir video göndererek tehditte bulundukları da belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.F.E. ve Y.Y. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, yaşı küçük şüpheli B.U.T. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. 

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#İstanbul
#Büyükçekmece
#Tutklama
#molotofkokteyli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sıra sorgulama ekranı 2026: TOKİ çekiliş numaramı nereden, nasıl öğrenebilirim? İşte detaylar