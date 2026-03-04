Hakkari’de suç makineleri yakalandı

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı. Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K., Yüksekova ilçe merkezinde JASAT ekiplerince yakalandı. Birden fazla hırsızlık olayının faili olarak 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E., Keklikpınar Mahallesi’nde saklandığı metruk binada ele geçirildi. Bahis ve kumar oyunları ile ilgili suçlardan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.O., kaçakçılık suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.D., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö., kaçakçılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.M. ile akaryakıt ve tütün mamulleri ile ilgili kaçakçılık suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., Hakkari’de yakalandı. Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.