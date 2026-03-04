Yeni Şafak
Hakkari'de akaryakıt kuyruğu: Zam beklentisi istasyonları doldurdu

Hakkari’de akaryakıt kuyruğu: Zam beklentisi istasyonları doldurdu

18:214/03/2026, Çarşamba
IHA
Beklenen zam öncesi akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu
Beklenen zam öncesi akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Brent petrol haftanın ilk işlem gününde son ayların en yüksek seviyesine çıktı. Bu yükseliş nedeniyle beklenen zam öncesi sürücüler, Hakkari genelindeki birçok akaryakıt istasyonuna akın etti.

Akaryakıt fiyatlarına 3 Mart 2026 Salı günü yapılması beklenen zam öncesi Hakkari’de istasyonlarda yoğunluk yaşandı.


Motorine 6,70 TL, benzine ise 2,50 TL artış beklentisi, sürücüleri gece yarısı fiyat güncellemesi öncesinde depolarını doldurmaya yöneltti. Hafta sonu Orta Doğu’dan gelen sıcak çatışma haberleri, küresel petrol piyasalarında sert dalgalanmaya neden oldu. Brent petrol fiyatı haftanın ilk işlem gününde 77 dolar bandını aşarak son ayların en yüksek seviyesine çıktı. Petrol fiyatlarındaki bu yükselişin iç piyasaya zam olarak yansıması bekleniyor.


Sürücüler, yeni fiyat tarifesi öncesinde yakıt almak için istasyonlara akın etti

Zam haberlerinin yayılmasıyla birlikte Hakkari genelinde birçok akaryakıt istasyonunda uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle ana arterler ve çevre yolu üzerindeki istasyonlarda metrelerce araç sırası dikkat çekti. Sürücüler, gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen yeni fiyat tarifesi öncesinde yakıt almak için istasyonlara akın etti. Bazı noktalarda bekleme sürelerinin uzadığı ve trafik akışının yavaşladığı görüldü.


Akaryakıt fiyatlarındaki artış beklentisi yalnızca Hakkari’de değil, Türkiye genelinde de istasyonlarda yoğunluk oluşturdu. Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde fiyat hareketliliğinin sürebileceğini belirtiyor.



