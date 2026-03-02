Füzeler petrolü vurdu: 14 ayın zirvesini gördü

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,96 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 73,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,01 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 6,8 artışla 77,96 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,55 dolardan işlem gördü.

Orta Doğu’daki çatışmanın ardından petrol bugün 82 doları gördü ve Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyesini test etti. TSİ 08:00 itibarıyla 77,50 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Uzmanlar, 75 dolar üzerindeki fiyatlamaların sürmesi halinde akaryakıta da zam uyarısında bulunuyor. Geçen hafta da İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 58,28 TL ve motorinin litresi de 60,33 TL’ye yükselmişti.

Fiyatlarda sakinleşme eğilimi yaşansa da TSİ 08:00 itibarıyla 77,50 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması petrolü 14 ayın zirvesine taşıdı

Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim, küresel enerji arzını ve finans piyasalarını doğrudan vurdu. Hafta sonu gerçekleşen hava harekatlarının ardından dünyanın en kritik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, petrol fiyatlarında son 14 ayın zirvesini beraberinde getirdi. Güne agresif bir giriş yapan Brent petrol, erken işlemlerde yüzde 13 değer kazanarak varil başına 82 dolara kadar çıktı. Piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken, altın fiyatları da yüzde 2,8 artışla ons başına 5 bin 397 dolar seviyesine ulaşarak rekor tazeledi.

Hürmüz ve Süveyş’te kapanan güzergahlar piyasalarda tedirginlik oluşturdu

Dünyanın önde gelen konteyner şirketi Maersk, güvenlik gerekçesiyle Hürmüz Boğazı ve Süveyş Kanalı geçişlerini durdurdu. Uluslararası Denizcilik Örgütü ise tüm şirketleri bölgeden uzak durmaya çağırdı. Rystad Energy uzmanları, günlük 15 milyon varil petrolün ulaştırılamamasının fiyatlarda sert artışlara yol açabileceğini belirtirken, ABD’den gelen açıklamalar operasyonların haftalarca sürebileceğini öne sürerek piyasalarda uzun süreli kriz endişesini artırıyor.

Petrol 75 doları aşarsa akaryakıta yeni zam kapıda

Uzmanlar, petrol fiyatlarında görülen ilk yükseliş dalgasının ardından varil fiyatının 75 doların üzerinde kalıcı olması durumunda, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına yeni zamların gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Geçen hafta yapılan artışlarla birlikte, İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 58,28 TL’ye, motorinin litre fiyatı ise 60,33 TL’ye yükselmişti.











