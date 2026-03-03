Trump: İran ile savaş sona erdiğinde petrol fiyatları düşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak İran saldırılarına ilişkin konuştu. Trump, "Petrol fiyatları bir süre yüksek olsa bile bu durum sona erer ermez düşecek" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası petrol fiyatları bir süreliğine yükselse de bu durum sona erdiğinde düşeceğini ifade etti.
Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Hepimiz bu savaşın en kısa sürede sona ermesini umuyoruz"
Merz, İsrail ve Amerikan ordularının bu durumu sona erdirmek, İran'da barışa ve özgürlüğe dönecek yeni bir hükümeti iş başına getirmek için doğru adımları attığını umduklarını dile getirdi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'dan gelen misilleme sonrası petrol fiyatları arz endişeleriyle yükselmişti. Brent petrolün varil fiyatı 80 doların üzerine çıkmıştı.