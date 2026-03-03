Yeni Şafak
Piyasalarda Hürmüz depremi: Irak Rumeyle sahasında petrol üretimini durdurdu

18:153/03/2026, Salı
AA
Rumeyle sahasında günlük 1,5 milyon varillik üretim durdu.
İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasının ardından Irak Petrol Bakanlığı, ülkenin en büyük sahalarından Rumeyle’de üretimi yüzde 100 oranında durdurma kararı aldı. Tanker trafiğinin aksaması ve güney limanlarında ihracatın durma noktasına gelmesiyle depolardaki stokların kritik seviyeye ulaştığı belirtildi. Günlük yaklaşık 1,5 milyon varil üretim yapılan sahadaki kesinti, küresel piyasalarda yeni bir arz şoku endişesini artırdı.

Irak Petrol Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması nedeniyle Basra’daki Rumeyle sahasında petrol üretimini durdurma kararı aldı.

"Petrol tankerleri Körfez havzasına girmekten vazgeçti"

Irak Petrol Bakanlığından, güneydeki Rumeyle petrol sahası kurumuna gönderilen yazıda, uluslararası siyasi olaylar ve son derece tehlikeli gelişmeler sonucunda, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle de uluslararası deniz trafiğinin aksadığı ve petrol tankerlerinin Körfez havzasına girmekten vazgeçtiği ifade edildi.

Petrol stok seviyesi kritik düzeyde

Bu durumun, Irak'ın güney limanlarında tanker sıkıntısına yol açtığı ve bazı terminal tesislerinde ihracatın azalmasına ve yüklemenin durmasına neden olduğu kaydedilerek, ayrıca depolardaki petrol stok seviyesinin kritik düzeylere yükselmesine sebep olduğu belirtildi.

Yazıda, "Bu nedenle, Güney Rumeyle sahasından üretim ve pompalamanın %100 oranında azaltılması rica olunur." ifadesine yer verildi.

Irak'ın en büyük petrol sahalarından olan Basra'daki Rumeyle sahasından günlük yaklaşık 1 buçuk milyon varil (ülke üretiminin üçte biri) petrol üretildiği biliniyor.



#Irak
#Petrol
#Üretim
#Rumeyle
