İran sınırında hareketli dakikalar: Yüksekova’da TSK’ya ait savaş uçakları devriye uçuşu gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının devriye uçuşu gerçekleştirdiği gözlemlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının devriye uçuşu gerçekleştirdiği gözlemlendi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, ABD ve İran arasındaki gerilimin 5’inci gününde sınır hattında hava hareketliliği yaşandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin İran sınır hattındaki bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının devriye uçuşu gerçekleştirdiği gözlemlendi. Sınır hattı boyunca belirli aralıklarla seyreden uçakların rutin faaliyetler kapsamında havada olduğu değerlendiriliyor.
Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki yerel kaynaklar sınır hattında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ve durumun sakin olduğunu aktardı.

