Havada devriye: F-16'lar İran sınırında 7/24 teyakkuzda

ABD ve İsrail’in saldırılarından sonra Türkiye, sınır komşusu İran’daki gerginliği yakından izliyor. Edinilen bilgilere göre diplomatik girişimlerin yanı sıra askeri olarak da uçaklar 7/24 hava sahasını gözlemliyor.

Bu kapsamda Türk savaş uçaklarının güvenlik maksatlı devriye uçuşu yaptığı öğrenildi. Bu uçuşların rutin bir faaliyet olduğunu ifade eden güvenlik kaynakları, şu ana kadar Türkiye için risk teşkil eden bir durumun oluşmadığı bilgisini verdi.

YOLCU GEÇİŞİ DURDU

Türkiye, karadan da göç riskine karşı önlemler alıyor. Sınırlar yasa dışı göçe karşı denetlenirken, Türkiye-İran sınırında bulunan Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında olağanüstü bir durum yaşanmadı. Ticari yük geçişlerinin kontrollü devam ettiği bu gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri ise karşılıklı durduruldu. Güvenlik kaynakları sınır kapılarında da göç riskine karşı herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti. Şu ana kadar geçişlerde artış olmadığı kaydedildi.







