Yüksekova'da kar ve tipi: Araçlar yolda kaldı

19:5826/02/2026, Perşembe
DHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksekova-Şemdinli kara yolu üzerindeki Haruna Geçidi'nde mahsur kalan araçlar, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından ilçede başlayan kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Kar altında yürümekte güçlük çeken vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi. 

 Sisle birlikte görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Kar, tipi ve sisin etkili olduğu Haruna Geçidi’nde bazı araçlar yolda kaldı. 

 İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, kayarak yoldan çıkan araçları bulundukları yerden çıkardı. Yolun yeniden ulaşıma açılmasının ardından araçlar kontrollü şekilde ilerleyerek yollarına devam etti.

Yetkililer, sürücüleri zincirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyardı.

