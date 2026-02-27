Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Şahinbey, Şehitkâmil, Araban ve Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğinde 11 ayrı adrese farklı zamanlarda yapılan operasyonlarda Şahinbey ilçesinde 1, Şehitkâmil ilçesinde 2, Araban ilçesinde 3 ve Oğuzeli ilçesinde 5 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.