Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adım adım izleyip dronla tespit ettiler! Tuzla'da dron destekli uyuşturucu operasyonu

Adım adım izleyip dronla tespit ettiler! Tuzla'da dron destekli uyuşturucu operasyonu

15:3527/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Tuzla'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri sevk edildiği adliyede tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 25 Şubat Çarşamba günü Postane Mahallesi'nde bulunan boş arazi çevresinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte Y.K. isimli şüpheli izlemeye alındı.

Dron destekli takipte, B.G., A.E.G. ve M.K.'nin adrese gelerek şüpheliden para karşılığı uyuşturucu madde aldığı tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. 

Şüphelilerin üst aramalarında toplam 2,91 gram amfetamin ile 9 bin 450 lira ele geçirildi. Çalışmaların devamında Y.K.'nin çimenlik alana uyuşturucu madde bıraktığı belirlenirken, olay yeri ve çevresinde yapılan kontrollerde 34 parça halinde toplam 14 gram amfetamin bulundu. 

Gözaltına alınan şüphelilerden B.G., A.E.G. ve M.K. hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yapılarak dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı. Y.K. ise 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

#Tuzla
#uyuşturucu
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi