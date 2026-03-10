Diyarbakır’da 129 kilo uyuşturucu ve hap ele geçirildi: 21 şüpheli yakalandı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda 9 olay meydana geldiği, 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.