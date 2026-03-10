Diyarbakır’da 129 kilo uyuşturucu ve hap ele geçirildi: 21 şüpheli yakalandı

Diyarbakır’da jandarma ekiplerinin operasyonlarında 129 kilo 8 gram uyuşturucu maddesi ve 22 adet hap ele geçirilirken, 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda 9 olay meydana geldiği, 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, yapılan operasyonlar neticesinde 71 kilo skunk maddesi, 58 kilo 2 gram esrar, 22 adet sentetik ecza hap ve 6 gram metamfetamin ele geçirildiği kaydedildi.