Polis piyasa değeri yaklaşık 27 milyon TL olan gümrük kaçağı sigara ele geçirdi

Polis piyasa değeri yaklaşık 27 milyon TL olan gümrük kaçağı sigara ele geçirdi

13:3110/03/2026, Salı
IHA
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından takibe alınan bir tır kontrol noktasında durduruldu. Ardından araçta arama yapan ekipler piyasa değeri yaklaşık 27 milyon TL olan 53 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 430 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 73 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütün çubuğu ve 280 paket gümrük kaçağı puro ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan ve gözaltına alınan 3 kişi işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Afyonkarahisar
#gümrük kaçağı
#operasyon
