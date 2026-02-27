Afyonkarahisar'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

Ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ç'yi yakaladı.
Afyonkarahisar'da bir Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
