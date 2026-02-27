İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Yeni Şafak
13:2927/02/2026, Cuma
AA
İstanbul Tuzla'da, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta Postane Mahallesi'nde bulunan boş arazi çevresinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Dron destekli takipte 1 şüphelinin söz konusu adrese gelen 3 kişiye uyuşturucu sattığı belirlendi.

Adrese düzenlene operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ile para ele geçirildi.

Uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen şüphelinin çimenlik alana bıraktığı 34 parça uyuşturucu da bulundu.

Emniyette "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.




