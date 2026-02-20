Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kayseri'de FETÖ'ye operasyon: 54 kişi tutuklandı

Kayseri'de FETÖ'ye operasyon: 54 kişi tutuklandı

10:1220/02/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Sekiz aylık teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin’de tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.
Sekiz aylık teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin’de tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

MİT Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan ortak çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün güncel yapılanmasına yönelik 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 54’ü tutuklandı.

MİT Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan ortak çalışmalarda; Kayseri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 8 aylık teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin’de tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

144 ekip, 676 personel ve özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; 70 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon süresince; gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet fişek ve çeşitli miktarlarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 54’ü tutuklanırken, 16 şahıs hakkında da adli kontrol kararı verildi.

#MİT
#FETÖ
#İstanbul
#Adana
#Mersin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hafta sonu sınav var mı? 21-22 Şubat 2026 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar