FETÖ soruşturmasında vergi müfettişlerine operasyon: 52 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığında görevli vergi müfettişlerine yapılan operasyonda 94 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52’si tutuklandı.