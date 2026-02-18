Yeni Şafak
Hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

18:2818/02/2026, الأربعاء
AA
Sonraki haber
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Muğla'da FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E, Fethiye'de yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



#Fethiye
#FETÖ
#firari hükümlü
#Muğla
