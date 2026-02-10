Yeni Şafak
Çanakkale'de huzur uygulaması: Firari FETÖ'cü denetimde yakalandı

Çanakkale'de huzur uygulaması: Firari FETÖ'cü denetimde yakalandı

12:3310/02/2026, Salı
DHA
Çanakkale'de huzur uygulamasında FETÖ firarisi yakalandı
Çanakkale'de huzur uygulamasında FETÖ firarisi yakalandı

Çanakkale'de polis tarafından yapılan huzur uygulamasında; hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2-9 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada 8 bin 45 kişi ve 2 bin 498 araç ekipler tarafından denetlenirken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 32 kişi yakalandı. Ayrıca 544 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Toplamda; 169,55 gram narkotik madde, 5 uyuşturucu hap, hassas terazi, 14 fişek ele geçirildi.

Uygulama sırasında hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü tutuklandı. Öte yandan narkotik ekipleri tarafından 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 4'ü 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satmak' suçlarından tutuklandı. Ayrıca kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 59 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.



