Çanakkale'de huzur uygulaması: Firari FETÖ'cü denetimde yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2-9 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada 8 bin 45 kişi ve 2 bin 498 araç ekipler tarafından denetlenirken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 32 kişi yakalandı. Ayrıca 544 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Toplamda; 169,55 gram narkotik madde, 5 uyuşturucu hap, hassas terazi, 14 fişek ele geçirildi.