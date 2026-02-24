Yeni Şafak
Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

09:2224/02/2026, Salı
DHA
Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken 5 şüphelinin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor.
Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken 5 şüphelinin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

Ankara'da FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve kolluk kuvvetlerindeki FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlattı. Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içinde yuvalanan ve örgütün 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer alan ayrıca örgütün güncel finans yapılanması içinde bulundukları belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden 10'u gözaltına alındı, 1'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 5 şüphelinin ise yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor.



