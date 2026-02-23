Trump'ın masasındaki İran planı: Önce hedefli saldırı, sonra geniş çaplı operasyon

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin sonuçsuz kalması ihtimaline karşı askeri seçenekleri masaya yatırdığı iddia edildi. New York Times gazetesine göre Trump yönetimi, diplomasinin tıkanması halinde İran'ın nükleer ve askeri tesislerine yönelik "hedefli saldırılar" düzenlemeyi; bu hamlenin işe yaramaması durumunda ise rejim değişikliğini hedefleyen daha geniş çaplı bir askeri operasyona girişmeyi değerlendiriyor.
Kaynaklar, Trump'ın, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi halinde İran yönetimine nükleer silah üretme kapasitesinden vazgeçmesi gerektiğini göstermek amacıyla "hedefli saldırı" seçeneğine daha yakın olduğunu ileri sürdü.
Kaynaklar, yönetim içinde, bu hedefe yalnızca hava saldırılarıyla ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda tereddütler bulunduğunu belirtti.
Öte yandan, askeri gerilimi önlemeye yönelik yeni bir önerinin de gündemde olduğunu iddia eden kaynaklar, İran'ın yalnızca tıbbi araştırma ve tedavi amaçlı, son derece sınırlı bir nükleer zenginleştirme faaliyetine izin verilmesi seçeneğinin tartışıldığını kaydetti.
Kaynaklar, tarafların bu öneriyi kabul edip etmeyeceğinin ise henüz belirsiz olduğunu aktardı.
ABD ile İran arasındaki müzakereler
ABD ile İran arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı duyurulmuştu.
Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.
Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.