Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Nepal'de yolcu otobüsünün nehre düştüğü kazada 17 kişi öldü

Nepal'de yolcu otobüsünün nehre düştüğü kazada 17 kişi öldü

10:3223/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Nehirde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Nehirde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Nepal'de yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.

The Himalayan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, Pokhara bölgesinden başkent Katmandu'ya giden otobüsün yoldan çıkarak Trishuli Nehri'ne düştüğünü bildirdi.

Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20'den fazla kişinin yaralandığını belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Nepal'de bakımsız yollar ve araçlar, kazaların artmasına neden oluyor.

#KAZA
#nehir
#Nepal
#otobüs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ankara kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Ankara kurası