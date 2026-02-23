Nepal'de yolcu otobüsünün nehre düştüğü kazada 17 kişi öldü

The Himalayan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, Pokhara bölgesinden başkent Katmandu'ya giden otobüsün yoldan çıkarak Trishuli Nehri'ne düştüğünü bildirdi.

Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20'den fazla kişinin yaralandığını belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Nepal'de bakımsız yollar ve araçlar, kazaların artmasına neden oluyor.