Yumurta paketlemesi yapan işletmelere yönelik denetim

Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, denetimin halk sağlığının korunması noktasında önemine vurgu yapıldı. Denetimin Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personellerinde yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Ulusal Kalıntı İzleme Planı hayvansal gıdalarda veteriner ilaçları, antibiyotikler ve diğer kimyasal kalıntıların izlenmesi amacıyla yürütülen ve ülke genelinde uygulanan önemli bir kontrol programıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, üretim ve depolama şartları ile izlenebilirlik kayıtları kontrol edildi. Denetimler sırasında kalıntı analizlerinin yapılabilmesi amacıyla yumurta ürünlerinden numuneler alınarak yetkili laboratuvarlara gönderildi. Yapılacak analiz sonuçları doğrultusunda mevzuata uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.