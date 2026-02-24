Baraj gölünde artan su seviyesi orman ve arazi yollarında heyelana neden oldu

Kentte son yaşanan yağışlar sonrası barajlar ve göletlerdeki doluluk seviyeleri hızla arttı. Dolan göl ve göletler üzerinde kurulu barajların ise yetkililer tarafından kapakları açılarak tahliyeler yapılırken, bazı bölgelerde su seviyelerinin artacağından dolayı uyarılar yapıldı.