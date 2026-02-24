Yeni Şafak
Baraj gölünde artan su seviyesi orman ve arazi yollarında heyelana neden oldu

13:5424/02/2026, Salı
IHA
Doğancık Barajı’nda da su seviyesi yağışlarla birlikte arttı. Artışla birlikte baraj gölü çevresindeki patika yolların geçtiği ormanlık alanda heyelan yaşandı.
Doğancık Barajı’nda da su seviyesi yağışlarla birlikte arttı. Artışla birlikte baraj gölü çevresindeki patika yolların geçtiği ormanlık alanda heyelan yaşandı.

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde Doğancık Barajı son yağışlarla birlikte taşmaya başlayınca baraj gölü çevresinde heyelan meydana geldi.

Kentte son yaşanan yağışlar sonrası barajlar ve göletlerdeki doluluk seviyeleri hızla arttı. Dolan göl ve göletler üzerinde kurulu barajların ise yetkililer tarafından kapakları açılarak tahliyeler yapılırken, bazı bölgelerde su seviyelerinin artacağından dolayı uyarılar yapıldı.

Sultandağı ilçesindeki Doğancık Barajı’nda da su seviyesi yağışlarla birlikte arttı. Artışla birlikte baraj gölü çevresindeki patika yolların geçtiği ormanlık alanda heyelan yaşandı. Heyelanda can kaybı ya da yaralanma olmazken, Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci ve beraberindeki heyet Doğancık köyü ve Dereçine beldesinde aşırı yağışlar kaynaklı toprak kayması yaşanan orman ve arazi yollarını incelediler.



#Afyonkarahisar
#Sultandağı
#baraj gölü
