Bursa’da heyelan bölgesi temizlendi: Kayan bölge dron ile görüntülendi

13:2521/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
IHA
Bursa’nın Mudanya ilçesini Gemlik ilçesine bağlayan karayolundaki heyelan yolun kapanmasına sebep oldu. Sabaha kadar kayma devam etti. Ekiplerin çalışmasıyla yoldaki hafriyat kaldırıldı ve alınan tedbirlerle yol trafiğe açıldı. Heyelan anında yoldan geçen bir otomobildekilerin saniyelerle ölümden döndüğü belirtildi.

Mudanya ilçesinde Güzelyalı Kurşunlu yolu üzerinde meydana gelen heyelanın ardından bölgede temizlik ve güvenlik çalışmaları öğlene kadar devam etti. Olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Dün gece 23.00 sıralarında alınan ihbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri, emniyet güçleri ile Mudanya Belediyesi’ne bağlı ulaşım, zabıta ve Büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. Heyelanla birlikte yola inen toprak ve ağaçlık alan, sabah saatlerinde yapılan çalışmalarla büyük ölçüde kaldırıldı. Ancak bölgede toprağın yer yer yavaş şekilde kaymaya devam ettiği gözlemlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede, toprak kaymasının nedenine ilişkin, son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve ani hava değişimlerine dikkat çekildi.

Gece saatlerinden itibaren tüm ekipler seferber oldu. Sabah gün ışığıyla birlikte kayan heyelan temizlendi.

Uzmanlar heyelan olan bölgede incelemelerde bulunuyor.


Riskli olduğu değerlendirilen alanlarla ilgili gerekli tespit ve işlemlerin yapılacak.

Ekiplerin çalışmasının ve gerekli tedbirlerin ardından yol trafiğe açıldı. Heyelanlı bölge de dron ile havadan görüntülendi. Yetkililer, muhtemel yeni toprak kaymalarına karşı önlemlerin devam ettiğini açıkladı.

