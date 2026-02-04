Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde heyelan

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kayaören köyü yakınlarında heyelan meydana geldi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, AFAD ekipleri bölgede tedbir alındı.
Koyulhisar ilçesine bağlı Kayaören köyü, Cevizli Mahallesi'nde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi. Mahallerin alt tarafında bulunan alanda toprakta yarılma ve kaymalar yaşandı.
Koyulhisar Kaymakamı Muhammed Hasan Kukuş, olayın ardından belgeye giderek incelemede bulundu. Kukuş, AFAD ve ilgili kurumlarla koordine halinde olduklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.
Heyelanın yaşandığı bölgede 4 evin yer aldığı ve şu an için evlerde yaşayan kimse bulunmadığı öğrenildi. AFAD ekiplerinin bölgede yarın detaylı çalışma yapacağı belirtildi.