Atıyla gezintisi faciayla bitti: 22 yaşındaki genç gölette hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da atıyla arazide gezen 22 yaşındaki Doğan Kalafat, henüz bilinmeyen bir nedenle baraj göletine düşerek hayatını kaybetti. Yakınlarının haber alamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında bölgeye sevk edilen dalgıç ekipler, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaştı. Olay, kırsalda güvenlik önlemleri ve gölet çevresindeki riskleri bir kez daha gündeme getirdi.
Afyonkarahisar’da atıyla arazide gezerken baraj göletine düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atıyla arazide gezen Doğan Kalafat (22) isimli genç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü baraj göletine düştü.
Bir süre sonra şahıstan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri bir süre çevrede arama yaptıktan sonra bölgeye dalgıç ekip istedi.
Bunun üzerine olay yerine Konya Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıçlar yaklaşık bir buçuk saat süren arama çalışması sonrası Kalafat’ın cansız bedenine ulaştı.
Sudan çıkarılan Kalafat’ın cenazesi ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.