Afyonkarahisar iş dünyasından Vali Yiğitbaşı’na şükran ve tebrik mesajı: Yatırımların mimarı Ankara’da

İstanbul Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İSTANBUL AFSİAD) Başkanı Hüseyin Çelik, yayımladığı mesajda, görev süresi boyunca şehre kazandırılan ve toplam hacmi 500 milyon doları aşan yatırım hamlesine dikkat çekerek atamanın Afyonkarahisar adına önemli bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

Çelik, Yiğitbaşı’nın görev süresince üretim, istihdam ve ihracat kapasitesinde belirgin bir artış sağlandığını, özellikle organize sanayi ve modern tarım yatırımlarının kentin ekonomik çehresini dönüştürdüğünü belirtti.

Ekonomide stratejik dönüşüm ve yatırım süreci

Vali Yiğitbaşı’nın görev döneminde temelleri atılan ve önemli aşamalar kaydeden projeler, Afyonkarahisar’ın uzun vadeli kalkınma perspektifinde belirleyici rol oynadı.

Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

• Avrupa’nın en büyük jeotermal sera üssü: Afyonkarahisar Çay-Çobanlar-Bolvadin Jeotermal Kaynaklı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin, genişleme alanlarıyla birlikte tamamlandığında Türkiye ve Avrupa’nın en büyük jeotermal OTB’si olması hedefleniyor. Yaklaşık 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması öngörülen yatırımın, bölge ekonomisine önemli katkı sunması bekleniyor.

• 100. Yıl Makine ve Karma İhtisas OSB: Şehrin sanayi altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan bu organize sanayi bölgesinin, yüksek katma değerli üretim kapasitesiyle Afyonkarahisar’ın üretim merkezlerinden biri haline gelmesi planlanıyor.

• Tıbbi Kenevir OTB Projesi: Türkiye’de ve dünyada ilk olma özelliği taşıdığı belirtilen Tıbbi Kenevir İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi ile Afyonkarahisar’ın sağlık ve ticaret alanında yeni bir uzmanlaşma alanı oluşturduğu kaydedildi.

• Sinanpaşa Yeşil OSB: İlçenin ekonomik potansiyelini harekete geçirmeyi hedefleyen yatırımın, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla bölgesel kalkınmaya katkı sunduğu ifade edildi.

Bu projelerle birlikte, modern tarım ve ihtisaslaşmış sanayi odaklı yatırımların Afyonkarahisar’ın ihracat potansiyelini artırdığı ve kentin rekabet gücünü yükselttiği vurgulandı.

“Şehrimize kalıcı bir ekonomik miras bırakıldı”

İSTANBUL AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Sayın Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, görev süresi boyunca şehrimizin kalkınma hedeflerine yön veren bir yönetim anlayışı ortaya koymuştur. Jeotermal yatırımlardan ihtisas organize sanayi projelerine kadar atılan adımlar, Afyonkarahisar’ın ekonomik kapasitesini güçlendirmiştir. Devam eden ve tamamlanan projelerle istihdam alanları genişlemiş, üretim altyapısı sağlamlaşmıştır. İş dünyası olarak katkıları için teşekkür ediyoruz.”

Görev değişimi: Gurur ve teşekkür

Mesajın sonunda Çelik, Yiğitbaşı’nın İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanmasının Afyonkarahisar açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.