Devrilen tırdaki 25 ton süt çevreye dağıldı

20:5216/02/2026, Pazartesi
IHA
Afyonkarahisar’da yaklaşık 25 ton pastörize süt yüklü tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu karayolu yaklaşık yarım saat çift yönlü trafiğe kapandı.

Kaza, Emirdağ-Eskişehir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, BİM isimli zincir mağazaların Dost marka pastörize sütünü taşıyan B.Y. idaresindeki 42 DSA 08 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

 Savrulan araç yol ortasına devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tırın dorsesindeki yaklaşık 25 ton süt çevreye dağıldı. 

Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı.

#Afyonkarahisar
#Süt
#Tır
