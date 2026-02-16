Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama

13:5016/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Afyonkarahisar, Ankara, Kayseri ve Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 10 Şubat'ta operasyona ilişkin yaptığı açıklamada,
"Geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüten, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, Irak'ın Haseke bölgesinde yapılan operasyonda ele geçirilen dokümanlarda isimleri geçen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda Afyonkarahisar merkezli Ankara, Kırşehir ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır
" ifadelerini kullanmıştı.


#Afyonkarahisar
#deaş
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Eskişehir başvuru parası iadesi zaman yatacak?