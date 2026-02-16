Afyonkarahisar merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama

"Geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüten, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, Irak'ın Haseke bölgesinde yapılan operasyonda ele geçirilen dokümanlarda isimleri geçen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda Afyonkarahisar merkezli Ankara, Kırşehir ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır