Babalarını öldürüp annelerini DEAŞ'lıyla evlendireceklerdi

İddianamede AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü'ye yönelik suikast planının yer aldığı görüldü. Çatışma bölgelerine çıkmadan önce ses getirici eylem hazırlığı ve suikast planı içinde oldukları belirtilen şüphelilerden B.K., A.B. ve M.U.B.’nin ele geçirilen cep telefonlarında yapılan incelemede, kullandıkları ‘Converstatıons’ isimli mesajlaşma uygulamasının sohbet kaydında Güçlü’ye yönelik suikast planları yaptıkları kaydedildi.

Ölü ele geçirilen teröristler Lütfi, Haşem, Mehmet Cami ve Musa Sordabak’ın örgüte inanmayan babaları M.S.’yi ‘tağut’ ve ‘kafir’ ilan ettikleri, babalarından ayırmak istedikleri anneleri S.S.’yi zorla alıkoydukları, eşini almaya giden M.S.’ye silahla ateş açtıkları belirtildi. Terör örgütü DEAŞ üyesi kardeşlerin babalarını öldürüp, annelerini ‘kafir’ olarak görmedikleri, örgütten biriyle evlendirmeyi planladıkları da iddianamede yer aldı. 10 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istenen aralarında çatışmada ölü ele geçirilen 5 ismin de bulunduğu 15 sanık görülen mahkemede beraat etti.