Babalarını öldürüp annelerini DEAŞ'lıyla evlendireceklerdi

Yalova’da 3 polisin şehit olduğu çatışmada ölen DEAŞ’lı Lütfi, Haşem, Mehmet Cami ve Musa Sordabak kardeşlerin korkunç planı ortaya çıktı. Teröristler, DEAŞ’lı olmadığı için “tağut” ve “kafir” olarak niteledikleri babaları M.S’yi öldürüp anneleri S.S.’yi terör örgütünden biriyle evlendireceklerdi.
DEAŞ’a yönelik Yalova’da düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada ölen 6 teröristten 5’inin, olaydan 2 ay önce Ekim 2025’te beraat ettikleri ortaya çıktı. Teröristlere yönelik Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan aralarında öldürülen 5 teröristinde bulunduğu 18 zanlıya yönelik 138 sayfalık iddianamede ilginç detaylara ulaşıldı.
AK PARTİ İL BAŞKANI'NA SUİKAST HAZIRLIĞI
İddianamede AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü'ye yönelik suikast planının yer aldığı görüldü. Çatışma bölgelerine çıkmadan önce ses getirici eylem hazırlığı ve suikast planı içinde oldukları belirtilen şüphelilerden B.K., A.B. ve M.U.B.’nin ele geçirilen cep telefonlarında yapılan incelemede, kullandıkları ‘Converstatıons’ isimli mesajlaşma uygulamasının sohbet kaydında Güçlü’ye yönelik suikast planları yaptıkları kaydedildi.
İLAN ETMİŞLER
Ölü ele geçirilen teröristler Lütfi, Haşem, Mehmet Cami ve Musa Sordabak’ın örgüte inanmayan babaları M.S.’yi ‘tağut’ ve ‘kafir’ ilan ettikleri, babalarından ayırmak istedikleri anneleri S.S.’yi zorla alıkoydukları, eşini almaya giden M.S.’ye silahla ateş açtıkları belirtildi. Terör örgütü DEAŞ üyesi kardeşlerin babalarını öldürüp, annelerini ‘kafir’ olarak görmedikleri, örgütten biriyle evlendirmeyi planladıkları da iddianamede yer aldı. 10 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istenen aralarında çatışmada ölü ele geçirilen 5 ismin de bulunduğu 15 sanık görülen mahkemede beraat etti.