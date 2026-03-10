Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Beylikdüzü’nde 143 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Beylikdüzü’nde 143 kilo uyuşturucu ele geçirildi

13:2510/03/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Söz konusu kişinin, "uyuşturucu ticareti" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Söz konusu kişinin, "uyuşturucu ticareti" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir ev ve araca düzenlenen operasyonda 143 kilo 200 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan 19 kilo kimyasal madde geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ilçende nefes kesen bir operasyona imza attı. Yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Beylikdüzü’nde 1 adrese ve araca bu sabah operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste ve arabada yapılan aramalarda 126 kilo sıvı metamfetamin, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 19 kilo kimyasal madde, 17 kilo 200 gram kristal metamfetamin, bir hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 270 TL para ve çok sayıda kurutma kağıdı ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Söz konusu kişinin, "uyuşturucu ticareti" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.




#Beylikdüzü
#uyuşturucu
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak? İlk taksit ve peşinat ödeme takvimi