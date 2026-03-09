Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan yapılan şarkıcı Edis Görgülü ve eski milli sporcu Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınarak serbest bırakılan şarkıcı Edis Görgülü ve eski milli sporcu Adem Kılıçcı'nın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları ortaya çıktı.
Edis Görgülü'nün testinde yasaklı madde kokain örneklerine rastlandı. Test sonucu pozitif çıkan bir diğer isim Adem Kılıçcı'nın ise saç ve kan örneklerinde yasaklı madde olan esrar bulgularına rastlandığı bildirildi.