Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınarak serbest bırakılan şarkıcı Edis Görgülü ve eski milli sporcu Adem Kılıçcı'nın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerin ardından hazırlanan raporda Edis Görgülü ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

Edis Görgülü'nün testinde yasaklı madde kokain örneklerine rastlandı. Test sonucu pozitif çıkan bir diğer isim Adem Kılıçcı'nın ise saç ve kan örneklerinde yasaklı madde olan esrar bulgularına rastlandığı bildirildi.



