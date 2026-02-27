Yeni Şafak
Şarkıcı Edis havalimanında gözaltına alındı

Şarkıcı Edis havalimanında gözaltına alındı

27/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme.
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme.

Şarkıcı Edis Görgülü, uyuşturucu soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu kapsamında yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışından döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görgülü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



