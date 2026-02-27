9 sözleşmeli ere uyuşturucu gözaltısı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 asker hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlarından soruşturma açtı. Gözaltına alınan 9 şüpheli ifade verdi. Ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerin kan ve idrar örnekleri alındı. Erlerin üst aramasında folyoya sarılı halde uyuşturucu bulundu. Dosyada ayrıca “uyuşturucu madde temin etme” ve “kullanımı kolaylaştırma” suçları yönünden de inceleme başlatıldı. Bu kapsamda şüphelilerin gözaltı süreleri uzatıldı.