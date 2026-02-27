Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
9 sözleşmeli ere uyuşturucu gözaltısı

9 sözleşmeli ere uyuşturucu gözaltısı

Burak Doğan
04:0027/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu’nun ihbarı üzerine, komutanlığın emrindeki 9 sözleşmeli er hakkında uyuşturucu soruşturması başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 asker hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlarından soruşturma açtı. Gözaltına alınan 9 şüpheli ifade verdi. Ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerin kan ve idrar örnekleri alındı. Erlerin üst aramasında folyoya sarılı halde uyuşturucu bulundu. Dosyada ayrıca “uyuşturucu madde temin etme” ve “kullanımı kolaylaştırma” suçları yönünden de inceleme başlatıldı. Bu kapsamda şüphelilerin gözaltı süreleri uzatıldı.



#milli savunma üniversitesi
#Soruşturma
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PS Plus mart ücretsiz oyunları açıklandı: Ücretsiz oyun değeri 4 bin TL’yi aştı