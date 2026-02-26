Yeni Şafak
CHP Erzincan Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

09:2926/02/2026, Perşembe
IHA
CHP'li Turan ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilecek
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Gençlik Kolları Başkanı Deniz Turan, "suçu ve suçluyu övme" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

CHP Erzincan Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan açıklamada, Turan hakkında sosyal medya paylaşımları ve kamuoyuna yansıyan bazı ifadeleri üzerine savcılık tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk değerlendirmelerin ardından Turan hakkında gözaltı kararı verildiği, emniyet birimlerince işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Turan’ın ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilmesinin beklendiği kaydedildi.



