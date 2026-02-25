CHP'den ziyaret şovu: Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ailenin 'paylaşmayın' sözüne aldırmadan yayınladı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde 18 Şubat'ta kaldırımda yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Cennet Nesibe Gül, karşısına çıkan köpeğin kendisine doğru koşması üzerine paniğe kapılarak kaçmak isterken yola atladı. O sırada yoldan geçen belediye otobüsü, Gül'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan Gül, ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan ve yoğun bakımda tutulan genç kız, hayati tehlikeyi atlatarak servise alındı.

CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, önceki gün Cennet Nesibe Gül'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Cennet Nesibe'nin ailesiyle de görüşen ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Başkan Kaya, "Çok şükür yavrumuzun durumu iyiye gidiyor. Bizim tek derdimiz, yavrumuzun bir an önce sağlığına kavuşmasıdır." dedi.

GÖRÜNTÜ ALINMAMASINI İSTEDİLER, BAŞKAN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yoğun bakımdan çıkarılarak serviste tedavi altına alınan Cennet Nesibe Gül'ün ailesi, Kaya'dan ve beraberindeki belediye basın ekibinden kızları ile ilgili hastane odasından görüntü ve fotoğraf alınmamasını rica etti. Ancak hastane odasındaki ziyarette çekilen görüntüler, Başkan Kaya'nın sosyal medya hesabında aynı gün paylaşıldı.

"KVKK KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİ İHLALİDİR"

Genç kızın yakınları, "Siz bunu izinsiz paylaştınız. Biz de susmayacağız", "Açık rıza olmaksızın görüntüsünün paylaşılması 6698 sayılı KVKK kapsamında kişisel veri ihlalidir. Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali söz konusudur. İçeriğin derhal kaldırılmasını ve gerekli hukuki sürecin başlatılacağını bildiriyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

