Teklif edilirse görevi kabul etmeye hazırlanan Kılıçdaroğlu'nun yol haritası belli oldu

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu’nun atacağı adımlardan birinin de belediyelere yönelik ‘kirlilik operasyonu’ olduğu öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkında rüşvet ve yolsuzluk gibi çeşitli iddialar bulunan isimlere “Yargı önünde aklanıp gelin” diyeceği belirtildi. Bu kapsamda yargılamaları devam eden ve başlayacak olan Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere belediye başkanlarının geçici olarak üyelikten çıkarılabileceği de öne sürülüyor.