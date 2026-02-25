Yeni Şafak
Teklif edilirse görevi kabul etmeye hazırlanan Kılıçdaroğlu'nun yol haritası belli oldu

12:5025/02/2026, Çarşamba
CHP’de 38. Olağan Kurultay’la ilgili ceza davasının İBB yolsuzluk davası ile birleştirilmesi talebinin ardından gözler istinaftaki mutlak butlan davasına çevrildi. Üst derece mahkemenin vereceği karar beklenirken, CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun izleyeceği yol haritası da belli oldu.

Kılıçdaroğlu’nun üç adımlı bir strateji izleyeceği, mahkemeden mutlak butlan veya çağrı heyeti kararı çıkması durumunda görevi kabul edeceği öğrenildi.

Eski CHP liderine yakın isimler, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin şaibelerden uzaklaşması, yolsuzluk ve rüşvet iddialarından arınmasını istediğini, partisinden gelecek tepkilere rağmen dik duracağını söyledi. Eski genel başkanın tepkilerin kısa süreli olacağı ve ilk haftadan sonra yatışacağını düşündüğünü aktaran kaynaklar, eski CHP liderinin eleştirilere karşılık vermeyeceğini belirtti.

KURULTAYA GİDECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu’nun atacağı adımlardan birinin de belediyelere yönelik ‘kirlilik operasyonu’ olduğu öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkında rüşvet ve yolsuzluk gibi çeşitli iddialar bulunan isimlere “Yargı önünde aklanıp gelin” diyeceği belirtildi. Bu kapsamda yargılamaları devam eden ve başlayacak olan Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere belediye başkanlarının geçici olarak üyelikten çıkarılabileceği de öne sürülüyor.



