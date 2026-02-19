CHP kuşatılmış durumda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “CHP aslında çok farklı bir kıskacın içinde. Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet çeteleri bir yandan; beceriksiz ve liyakatsiz siyasetin ete kemiğe bürünmüş hali figüranlar öbür taraftan CHP’yi kuşatmış durumda” diyerek CHP’ye meydanı bırakmayacaklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Beceriksiz ve liyakatsiz siyasetin ete kemiğe bürünmüş hali figüranlar öbür taraftan CHP’yi kuşatmış durumda” dedi.
Etiyopya ziyaretinin ardından tvnet Ekonomi Şefi Semra Karabaş’ın da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, CHP’yi eleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partiden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yönelik küfürleriyle ilgili olarak Erdoğan, şunları söyledi: “Bunların dostluklarına bu kadar güvenilir işte.”
MEYDANI BUNLARA BIRAKMAYIZ
Eğer CHP’de siyaset yapan bir politikacıysanız, Genel Merkez yönetimini ve onları sevk ve idare edenleri en hafif şekilde bile eleştirdiğiniz anda, küfür yemeye, linç ve hakaretle karşı karşıya kalmaya, tehdit edilmeye mahkumsunuz. Böyleyse olması gereken nedir? Sen dik duracaksın. Sabırlı olacaksın. Vakti saati geldiğinde de gereğini yapacaksın. Bizim yaptığımız bu. Geri adım atmak yok. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Ama CHP’ye de meydanı bırakmayacağız.
ÇOK FARKLI BİR KISKACIN İÇİNDE
CHP için “Umudumu kestim” şeklindeki tespiti hatırlatılan Erdoğan, şu yorumu yaptı: “Şimdi CHP aslında çok farklı bir kıskacın içinde. Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet çeteleri bir yandan, beceriksiz ve liyakatsiz siyasetin ete kemiğe bürünmüş hali figüranlar öbür taraftan CHP’yi kuşatmış durumda. Böyle bir gayretin içindeler. Biz rakibimizi siyaseten eleştiririz. Politik açıdan ortaya koydukları tezlere sonuna kadar karşı da çıkarız. Kendi tezlerimizi en makul zeminde ortaya koyar ve savunuruz. Tabii bu siyasetin doğasında olan bir şeydir. Ama onların böyle bir derdi var mı? Yok.”
AYAK OYUNLARI, HANÇERLER, KOMPLOLAR
Sayın Kılıçdaroğlu’nun dönemine bakıyoruz. Bu dönemden çok daha farklı. O dönemde de CHP ile siyaset zemininde kıyasıya yarıştık. Milletimizin desteğiyle de hamdolsun biz bu yarışların hepsinde de ipi göğüsledik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Fakat şimdi CHP’nin içine düştüğü durum siyasetin dinamikleriyle açıklanamayacak kadar karmakarışık. Ayak oyunları, malum hançerler, parti içi komplolar, CHP’nin siyasette oturduğu zemini bir hayli kaydırdı.
YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ
Bunu sadece vizyonsuzluk, beceriksizlik ve basiretsizlik olarak açıklamak mümkün değil. Ama ortalık gerçekten kötüye gidiyor. Sayın Genel Başkan gittiği her yerde sadece şahsıma ve arkadaşlarıma hakaret üstüne hakaretler yağdırıyor. Bu hakaretlerle sen bir yere varamazsın ki. Onun için de biz CHP’nin içine düştüğü bataklıkla ilgilenmiyoruz. Sadece işimize bakıyoruz. Yolumuza da böyle inşallah devam ediyoruz.
Türkiyesiz savunma olmaz
- Avrupa’nın güvenliğinde Türkiye’nin rolüyle ilgili olarak Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı: “Avrupa’nın mevcut savunma ve güvenlik mekanizmalarına Türkiye’yi dahil etmesinin vakti çoktan gelmiştir. İyi tercih, Türkiye’nin Avrupa’yla bütünleşmesinin önündeki ideolojik bariyerleri kaldırmak ve Avrupa’nın gücüne güç katmaktır. Türkiye’yi dışlayan, dünya gerçeklerini göz ardı eden tutumların hiç de mantıklı olmadığını artık kabul etmeleri gerekir. Avrupa’da yeni bir savunma mimarisi kurmak... Eğer bu niyettelerse, bunun Türkiyesiz oluşturulmasının yetersiz bir çaba olacağı aşikardır. Türk ordusu bugün NATO içindeki en büyük ve en etkin ordulardan biridir. Ordumuza olan güvenimiz tamdır. Bu sayede sadece masa başında konuşan değil, sahada yeteneklerini ortaya koyan bir ülkeyiz. Umarım Türkiye olmadan Avrupa’nın ayakları yere basan bir güvenlik denklemi kurmasından söz edilemeyeceğini artık herkes anlamıştır.”
Zeynep bacımız bize güç kattı
- Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in yöresel kıyafetleri nedeniyle hedef olmasına dair soru üzerine Erdoğan, “Bizim özellikle Zeynep kardeşimizin Mihalgazi’deki verdiği mücadele sıradan bir mücadele değil. Yani onların o beyaz yaşmaklarına takılıp kalanlar, geçmişte olduğu gibi ‘Uçağın kanatlarına takıldı’ filan diyorlardı ya... Şimdi Zeynep Hanım ve bulunduğu bölge hep beyaz yaşmaklı ve şalvarlıdır. Telefonla görüşmemiz sonrası sağ olsunlar 200 kişi Mihalgazi’den otobüslere doldular ve o gün bizim Grup Toplantımıza katıldılar ve bize ayrı bir güç kattılar” dedi.
Ciddi nüfus kaybımız var
- Nüfus ve ailenin korunmasına dair Erdoğan, “Ciddi manada nüfus kaybımız var. Bizim medeniyetimizde aile, toplumun çekirdeği ve bu çekirdeği bizim asla kaybetmememiz lazım. Buna yönelik olarak veriler özellikle de alarm durumuna geçmemiz gerektiğini gösteriyor. Hem nüfusun hem aile yapısının korunması için iktidar olarak teyakkuz halindeyiz. Bunu koruyacağız. Bu planlamayı korumak için de atacağımız çok çok ciddi adımlar var. Bundan taviz veremeyiz. Tam aksine bunu toparlamamız şart” ifadelerini kullandı.
Etiyopya’da yatırımları artıracağız
Sözümüz de sesimiz de çok daha güçlü
Terör ebediyen gündemden çıkacak
Yeni bir savaşla bölgemiz kaybeder
Gazze Barış Kurulu bugün toplanıyor
Gazze Barış Kurulu’nun toplanmasıyla ilgili Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı: “Gazze Barış Kurulu’nun Gazze’de özlenen kalıcı istikrar, ateşkes ve nihayetinde barışa katkı sunmasını umuyorum. Gazze meselesi insanlığın bana göre vicdan sınavıdır. Biz bu sınavda nerede olduğumuzu ilk günden beri açıkça ortaya koyduk. Gazze’deki Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları acılar artık son bulmalıdır. Burada amaç; ateşkesi kalıcı hale getirmek, insani yardımları Gazze’ye kesintisiz ulaştırmak ve iki devletli çözüm zeminini güçlendirmek olmalıdır. Bütün bunların yanında Gazze Barış Kurulu’nun böylesi bir amaca hizmet etmesini arzu ederiz. Barış Kurulu toplantısı için davet geldi. Türkiye olarak toplantıya katılacağız. Ramazan ayının ilk gününe denk geldiği için toplantıda ülkemizi Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Bey temsil edecektir.” Öte yandan Fidan’ın toplantıda yapacağı konuşmada, Filistin meselesinin çözümüne yönelik çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Fidan’ın hitabında, İsrail’in ateşkes ihlallerine ve insani yardımların engellenmesine yönelik uygulamalarına son vermesi gerektiğini ifade etmesi bekleniyor.