Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Tarihi bir adım attık

14:2618/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Buluşması Programı'nda konuştu. Erdoğan "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz raporunu bugün tamamladı, nihai raporunu kabul etti. Silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tamamen tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak" dedi. "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisiyle Ramazan ayına gölge düşürmeye çalışanlara tepki gösteren Erdoğan, "Milletimizin arasında nifak sokmasına eyvallah etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, kamu kurumlarında sosyal medya kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Buluşması Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

Valiler buluşmamızın ülkemiz milletimiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum toplantımızı bu yılda başarıyla tertipleyen İçişleri Bakanlığımız yürekten tebrik ediyorum. Birazdan farklı kategorilerde ödüllerini takdim edeceğimiz Mülki İdare Amirlerimizin her birini ayrı ayrı kutluyorum. Biliyorsunuz geçen hafta Bakanlığımız da bir nöbet değişimi yaşandı. İki buçuk yıl boyunca İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ali Yerlikaya’ya bir kez daha sizlerin huzurunda hizmetleri için teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı görevini devralan Mustafa Çiftçi'ye başarılar diliyorum.

"Ramazan milletimize hayır getirsin"

Yine bu gece itibarıyla müşerref olacağımız Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, âlem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ya Rab, şu muazzam Ramazan hürmetine şu asırlarca süren tefrikadan artık ezilip düşmesin ümmet yeise. Merhum Mehmet Akif Ersoy’un bu niyazını bugün bir kez de kalbimizin en derinlerinde hissediyoruz. İstiklal Marşı şairimizin bu dualarına bizler de gönülden âmin diyoruz.

Gazzeli kardeşlerime şahsım ve ülkem adına dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum. Gazzeli kardeşlerimizi unutmayalım. Ramazan milletimize hayırlar getirsin. Bizler birbirimize destek oldukça birbirimizin yaralarını sardıkça bölgemizde barışın, huzurun ve istikrarın hüküm süreceği o günlerin çok yakın olduğunu bir kez daha belirtiyorum. Yeter ki kardeşliğimize ve kardeşlerimize sımsıkı sarılalım.

Büyük bir millet olarak bizim büyük limanımızın büyük ruhumuzun bir özelliği de devlet mefhumuna yüklediğimiz anlam ve affettiğimiz önemdir. Biz tarihinin hiçbir döneminde devletsiz kalmamış ebet müddet şiarıyla devletini daima yaşatmış ve sonraki kuşaklara aktarmış bir milletiz.

Kamuda sosyal medya kullanımı uyarısı

Beğeni almak, gündeme gelmek gibi kaygılarla ölçünün kaçtığını görüyoruz. Devletimizin ciddiyetine yakışmayan sahneler ortaya çıkmakta, iletişim çalışması ya iletişim kazasın ya da iletişim krizine dönüşmektedir. Bu konuda gerek sizlerin gerekse maiyetinizde çalışan kamu görevlilerinin en üst derecede hassasiyet göstereceğinize inanıyorum.

18 Şubat, Çarşamba



