Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 3 isim hakkında 'Siyasal Casusluk' iddianamesi kabul edildi

Görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında yürütülen 'casusluk' soruşturması tamamlandı. Şüpheliler hakkında 'Siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma, 11 Mayıs 2026 tarihinde görülecek.

Savcılık, 'İstanbul Senin' uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığını ve dark web üzerinden satıldığını iddia ediyor. Savcılık, Ekrem İmamoğlu'nun, "İsrail, PKK ve FETÖ ile bağlantılı olduğu" iddia edilen Hüseyin Gün ile irtibatlı olduğunu da ileri sürüyor.