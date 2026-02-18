Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 3 isim hakkında 'Siyasal Casusluk' iddianamesi kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hazırlanan iddianame kabul edildi
Görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında yürütülen 'casusluk' soruşturması tamamlandı. Şüpheliler hakkında 'Siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma, 11 Mayıs 2026 tarihinde görülecek.
Ekrem İmamoğlu
Hüseyin Gün
Necati Özkan
Merdan Yanardağ
Hakkında casusluk suçundan düzenlenen iddianame 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir.
İlk duruşma 11.05.2026 tarihinde yapılacaktır.
NE OLMUŞTU?
İddianame 4 Şubat'ta hazırlanmış ve mahkemeye gönderilmişti.
Savcılık, 'İstanbul Senin' uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığını ve dark web üzerinden satıldığını iddia ediyor. Savcılık, Ekrem İmamoğlu'nun, "İsrail, PKK ve FETÖ ile bağlantılı olduğu" iddia edilen Hüseyin Gün ile irtibatlı olduğunu da ileri sürüyor.
Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ da 27 Ekim'de tutuklanmış, sonrasında Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiği TELE1 kanalına kayyum atanmıştı.