Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı: Tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda "Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum.
Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum.
Hayırlı Ramazanlar… 🌙"
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ramazan
#Sosyal medya