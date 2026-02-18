Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı: Tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı: Tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum

19:1918/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda "Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum.

Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum.

Hayırlı Ramazanlar… 🌙"




#Recep Tayyip Erdoğan
#Ramazan
#Sosyal medya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hassasiyeti takdir topladı: Milli futbolcu taraftara imza verdi, telefonundaki ayet ortaya çıktı