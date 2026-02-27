Yeni Şafak
Uyuşturucu itirafı sonrası diziden çıkarılmıştı: İsmail Hacıoğlu yerine gelecek sürpriz isim

Uyuşturucu itirafı sonrası diziden çıkarılmıştı: İsmail Hacıoğlu yerine gelecek sürpriz isim

08:5127/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında test sonucu da pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu, tüm bu gelişmelerin ardından yer aldığı dizi kadrosundan çıkartılmıştı. Hacıoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu.

Savcılık ifadesi sonrası Cennetin Çocukları kadrosundan çıkarılan İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı İskender rolü için sürpriz bir isim gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve savcılık ifadesinde uyuşturucu kullandığını kabul eden oyuncu İsmail Hacıoğlu, ifadesinin kamuoyuna yansımasının ardından başrolünde yer aldığı Cennetin Çocukları dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.


Hacıoğlu'nun yerine gelecek isim


Dizide Hacıoğlu'nun hayat verdiği 'İskender' karakterini kimin canlandıracağı merak konusu olmuştu. Alperen Duymaz’ın projeye prensipte 'evet' dediği kulislere yansıdı.  


Daha önce Son Yaz dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alperen Duymaz'ın adı projeyle anılınca, sosyal medyada oyuncuya çok sayıda tebrik mesajı paylaşıldı.  

