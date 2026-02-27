Yeni Şafak
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Edis serbest bırakıldı

22:1127/02/2026, Cuma
DHA
Şarkıcı Edis
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan şarkıcı Edis Görgülü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Edis, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri ve ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor. Hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışından döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.


Serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Edis, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kan ve saç örneği alınan şarkıcı, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





