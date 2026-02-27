Yeni Şafak
Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu

10:3527/02/2026, Cuma
Enes Batur

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta ifadesi alınan Enes Batur’un uyuşturucu testi sonucu ortaya çıktı. Batur’un uyuşturucu testinde saçta (esrar-thc) pozitif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonlarda aralarında Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı’nın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur ise İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Batur, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEST SONUCU 'POZİTİF' ÇIKTI

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta ifadesi alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur’un uyuşturucu test sonuçları açıklandı.

Batur’un yapılan analizlerinde saç örneğinde (esrar-THC) pozitif bulguya rastlandı.



