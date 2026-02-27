Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonlarda aralarında Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı’nın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.